Tragico scontro tra moto e furgone in provincia di Perugia: muore sul colpo il centauro

Un grave incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata oggi - intorno alle 11.30 - in Valnerina dove ha perso la vita un 66enne che era alla guida della sua moto per una gita domenicale. La due ruote si è scontrata con furgone lungo la strada tra Preci e Norcia: la vittima è originario della Provincia di Pesaro. Da quanto appreso da fonti ospedaliere, il centauro è morto sul colpo; il personale medico del 118 ha potuto constatare soltanto il decesso. Per quanto riguarda automobilista e passeggero presenti nel mezzo a quattro ruote - che si è scontrata contro la moto - non si registrerebbero particolari traumi, ma ovviamente sono sconvolti per l'accaduto.

AGGIORNAMENTO - La vittima è residente a Fano. Lo scontro non è stato con un'auto come detto precedemente ma contro un furgone. La strada provinciale ora è percorribile ma è rimasta chiusa per due ore.

Aggiornamento nel corso della giornata