Donna travolta da un'auto sulle strisce: il bollettino medico, indagini in corso su pirata della strada

E' stata medicata e guarirà in pochi giorni la donna che è stata investita mentre attraversava sulle strisce lungo la Flaminia all'altezza del centro abitato di Nocera Umbra. La donna era stata portata in ospedale a Foligno dal personale medico del 118. Continuano però le indagini dei carabinieri per individuare l'automobilista che ha travolto la signora e che non si è fermato per prestarle soccorso. Il pirata della strada, una volta individuato, dovrà rispondere dei reati di fuga e omissione di soccorso.