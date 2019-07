Nocera Umbra, perde il controllo dell'auto e si ribalta in via Flaminia. Sul posto 118 e Vigili del Fuoco

E' rimasto illeso per miracolo un conducente che, nel pomeriggio di oggi, ha perso il controllo del mezzo ribaltadosi; l'auto è finita anche fuori strada. Il fatto è avvenuto lungo via Flaminia a Nocera Umbra intorno alle 17,30, a poche decine di metri dall'ingresso al centro abitato. Fortemente danneggiata una Fiat Panda Nera che è stata recuperata dai Vigili del Fuoco. Come già detto il conducente, dopo il primo responso del 118, è rimasto leggermente ferito. Sul posto anche i Carabinieri. Il mezzo ha perso anche carburante nell'urto che si è riversato sulla strada. Massima prudenza dunque per chi percorre via Flaminia, già resa viscida dalle piogge delle ultime ore.