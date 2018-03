Incidente mortale lungo le strade dell'Umbria, muore conducente di 41 anni

Dramma lungo le strade dell'Umbria intorno alle 7.30 di questa mattina. Un uomo di 41 anni è rimasto vittima di un tragico incidente mortale lungo la strada che da Città della Pieve conduce a Chiusi, in località Po' Bandino. Da quanto si apprende si tratterebbe di uno scontro frontale con un'altra auto, ma la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri. Purtroppo per il 41enne a nulla sono valsi i tenativi dei medici del 118 per salvargli la vita. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Città della Pieve. Ferito l'altro conducente del mezzo, stato soccorso in gravi condizioni e trasportato in codice rosso all'ospedale S.Maria della Misericordia. Sul posto anche soccorritori con mezzi del 118 di Siena -Grosseto.

Aggiornamenti nel corso della giornata