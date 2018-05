Umbria, tragico schianto con l'auto contro il muro: Eleonora muore a 32 anni

Tragico incidente stradale a Terni, quello avvenuto intorno alle 22 di ieri sera, giovedì 10 maggio. Le indagini sono in corso per riuscire a ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita la giovane Eleonora Pacifici, 32 anni. Da quanto si apprende stava viaggiando da sola a bordo della sua Peugeot quando, improvvisamente, è andata a sbattere contro un muro in via dei Colli. Immediato l'allarme lanciato da alcuni residenti, ma all'arrivo dei soccorritori, per Eleonora non c'è stato nulla da fare nonostante le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri per cercare di capire cosa sia successo. Da quanto risulta, non sarebbero rimaste coinvolte altre auto.