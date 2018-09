Incidente sulla Perugia - Ancona, schianto tra tre auto e un camion: un morto

Un altro drammatico incidente, quello avvenuto lungo la Perugia - Ancona (galleria Picchiarella). Lo scontro ha coinvolto tre auto e un autocarro e una persona è deceduta. Al vaglio la dinamica di quanto accaduto: dalle prime informazioni raccolte, una persona è rimasta gravemente ferita nell'incidente ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sul posto 118, polizia stradale, vigili del fuoco e personale dell'Anas.

Intanto la strada statale 318 “di Valfabbrica” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda, in provincia di Perugia. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita a Casacastalda per il traffico diretto a Perugia e uscita a Valfabbrica per il traffico in direzione Gubbio/Ancona. Al momento non si conosce l'entità del sinistro; sul posto stanno intervento gli agenti della polizia Stradale, i vigili del fuoco e il personale Anas .

Aggiornamenti in corso