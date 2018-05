Violento impatto contro un'auto, sbalzato dalla moto: muore a 21 anni

Non ce l’ha fatta il giovane motociclista rimasto coinvolto in un violentissimo impatto contro un’auto in prossimità di Colle Umberto. L’incidente è accaduto nella tarda mattinata di oggi, domenica 27 maggio, lungo la strada che da Canneto porta a Colle Umberto.

Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 che lo avevano trasportato subito in ospedale, in codice rosso, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e alle 19 di questa sera è deceduto nel reparto di Rianimazione del nosocomio perugino.

La ricostruzione del drammatico incidente è al vaglio della polizia municipale, nell'impatto il conducente della moto è sbalzato nella scarpata, perdendo i sensi. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.