Due incidenti a distanza di poche ore a Perugia: auto finiscono fuori strada a Montelaguardia e a Ponte Rio

In una giornata relativamente tranquilla, come quella di ieri, sul fronte della sicurezza stradale, sono destinati ad avere una certa rivelanza gli incidenti stradali avvenuto ieri pomeriggio tra Ponte Rio e Montelaguardia. Protagonista un uomo, un marchigiano, che a bordo della sua auto ha perso il controllo finendo fuori strada e provocando notevoli danni al mezzo. Leggermente contuso ma senza gravi conseguenze. Stessa conseguenza per una signora di Perugia, rimasta leggermente ferita, dopo che con la sua Fiat 600 a Montelaguardia è finita fuori strada dopo una pericolosa curva in discesa, Anche in questo caso tanti danni e paura, ma feriti lievissime.