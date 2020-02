Montefalco, perde il controllo dell'auto e si ribalta: 5 ragazzi feriti

Un ferito con traumi seri ma non in pericolo di vita, altri 4 invece con prognosi più leggere. Comunque nessuno in pericolo di vita. E' questo il bollettino medico dopo l'incidente di ieri avvenuto intorno alle 6 della mattina in una frazione di Montefalco. I feriti sono 5 ventenni. L'auto, una utilitaria, è finita fuori strada colpendo prima di striscio un albero e poi ribaltandosi più volte su un terreno. A dare l'allarme è stato un automobilista che ha visto l'auto fuoristrada incidentata. Immediati i soccorsi del 118 e sul posto è arrivata anche una pattuglia dei Carabinieri per i controlli di routine.