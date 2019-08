Marsciano, schianto tra due auto: quattro feriti in ospedale, tra loro anche un bambino

Incidente stradale a Marsciano nel pomeriggio di martedì 27 agosto. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono schiantate nella frazione di Papiano, lungo la provinciale 375, intorno alle 16.30. Quattro i feriti trasportati in ospedale per accertamenti, tra loro anche un bambino. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

Ieri, nella zona di Cerro, sempre nel Comune di Marsciano, si è verificato un tragico incidente stradale in cui un 39enne è morto.