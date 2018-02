Carambola, auto finisce contro Cisterna all'altezza di Magione: tre feriti

L'impatto è stato spettacolare, drammatico. L'auto, una Ford con a bordo tre giovani, ha preso in parte una autocisterna in servizio all'altezza del Mercatone Uno. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni automobilisti che hanno visto da vicino il terribile scontro e temevano il peggio per gli occupanti. Tre giovani - quelli della Ford - sono stati estratti dai Vigili del Fuoco: il bollettino medico del Santa Maria Giuliana parla chiaro: l'autista dell Ford ha riportato ferite non gravi, non corre pericolo di vita, per gli altri prognosi di pochi giorni. Indagano i Carabinieri sulle cause dell'incidente.