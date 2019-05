Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, auto finisce fuori strada: un ferito

Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle nel pomeriggio di oggi, sabato 11 maggio, dopo l'uscita di Magione, in direzione Lago Trasimeno. Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 18.40 un'auto è finita fuori strada.

Sul posto i vigili del fuoco di Perugia, la polizia stradale e il 118. Il bilancio dello schianto, che secondo una prima ricostruzione dei fatti non avrebbe coinvolto altri mezzi, è di un ferito, trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per accertamenti.