Magione, incidente mortale a Casenuove: "Strada pericolosa, intervenire con urgenza"

Incidente mortale a Casenuove di Magione. Nella giornata del 18 giugno un motociclista di 55 anni ha perso la vita a causa di uno scontro con un'auto. E la pericolosità di quella strada torna di drammatica attualità. Il consigliere comunale d'opposizione, Francesco Rubeca, chiede subito interventi per la messa in sicurezza della strada: "Non possiamo più attendere, c'è l'esigenza di intervenire con urgenza, con segnaletica adeguata magari con semafori intelligenti o autovelox", scrive su Facebook.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora: "Il centro abitato di Casenuove - spiega Rubeca - è troppo pericoloso, è stretto e con una infinita di accessi, molti con scarsa visibilità. Da amministratore chiedo al Sindaco Giacomo Chiodini di lavorare fin dalla settimana prossima per individuare le risorse e la tipologia di intervento da mettere in atto per evitare che si ripetano situazioni analoghe. Qui a rischio c'è la vita delle persone e quando si trattano questi temi credo che maggioranza e minoranza debbano farlo insieme, non possono esserci divisioni".