Magione, incidente stradale tra tre auto a Montebuono: due feriti

Incidente stradale a Magione nella mattinata di venerdì 16 agosto. Tre le auto coinvolte nell'impatto che si è verificato a Montebuono intorno alle 11.30. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Il bilancio dell'incidente è di due feriti, subito soccorsi dall'ambulanza. La dinamica dello schianto è al vaglio delle forze dell'ordine.

Una donna di 61 anni è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice giallo e ricoverata nel reparto di Ortopedia per un politrauma. Una 28enne, invece, è stata portata in ospedale in codice verde e ricoverata per accertamenti.

Nella giornata di ieri, a Resina, un'auto si è ribaltata. Una donna di 70 anni residente a Umbertide è rimasta ferita gravemente nell'incidente. L'anziana è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportata in codice rosso in ospedale.