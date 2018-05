Madonna Alta, 26enne si schianta contro un muro: ferito e trasportato in ospedale

E' al vaglio dei rilievi dei vigili urbani, l'incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4. Un giovane di 26 anni, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria auto ed è andato ad impattare contro un muro. L'incidente si è verificato a Madonna Alta, lungo la via principale. Sul posto è intervenuta un'ambulanza con i sanitari del 118 che, dopo aver valutato le condizioni del conducente, hanno provveduto a trasportare il giovane al pronto soccorso del nosocomio perugino. Qui i medici, dopo aver valutato le ferite riportate, ne hanno disposto il ricovero. Da quanto si apprende non è in pericolo di vita, ma avrebbe riportato alcune fratture, tra cui dell'omero.