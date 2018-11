In breve - Incidente sulla E45 all'altezza dell'uscita per Lidarno: auto si ribalta

Un brutto incidente stradale si è verificato sula E45 nella giornata di oggi intorno alle 16,30 dove sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, la squadra dei vigili del fuoco della caserma di Corso Cavour e il personale medico del 118. Il sinistro, avvenuto all'altezza dell'uscita per Lidarno, è stato causato da una sola vettura; molto probabilmene a causa dell'asfalto viscido l'automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo che si è poi ribaltato rovinosamente. Immediata è scattata la task-force per l'emergenza. Per fortuna nonostante i danni dell'auto sono rimasti praticamente illesi conducente e passeggero.