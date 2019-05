LA FOTO NOTIZIA Scontro tra mezzi pesanti sulla E45 all'altezza di San Martino in Campo

Nel primo pomeriggio di oggi, sulla E45 in direzione Roma, all'altezza di San Martino in campo, si è verificato un incidente stradale che ha riguardato ben tre mezzi pesanti. Una carambola spettacolare ma che per fortuna non ha provocato nessun ferito grave ma solo disagi e rallentamenti al traffico. In attesa dei mezzi per togliere i camion incidentati gli automobilisti hanno dovuto usufruire dell'entrata e uscita dell'area di servizio della zona. Nel giro di un'ora tutto è tornato alla normalità.

Gallery