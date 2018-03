Variante di Gubbio: violento scontro tra due auto all'altezza di Padule, ferita donna di 102 anni

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio sulla variante di Gubbio nel tratto tra Padule e Spada. Due le auto rimaste coinvolte nell'incidente le cui dinamiche sono al vaglio dei Carabinieri. Molti i danni alle auto e le persone rimaste ferite, al momento, sarebbero due. Ma non si hanno notizie sulla gravita delle loro condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico del 118 dell'Ospedale di Branca.

AGGIORNAMENTO - ORE 18,24 - Sono due i feriti trasportato al nosocomio di Perugia e non di Gubbio. Si tratta di una donna di ben 102 anni - del 1916 - che ha riportato la frattura di un braccio e altre contusioni. Codice giallo anche per un 38 enne di Ancona. L'ufficio stampa dell'ospedale di Perugia ha precisato che nessuno dei due feriti è in pericolo di vita. Molto probabilmente saranno ricoverati dopo le prime cure del Pronto Soccorso.