Incidente lungo la E45, coinvolte due auto e feriti in ospedale

Due feriti trasportati in codice giallo in ospedale. Si tratta di una donna di 51 e di un uomo di 50 anni, entrambi in osservazione con una prognosi di 20 e 25 giorni. E' questo il bilancio dell'incidente che si è verificato lungo la E45 all'altezza dello svincolo di Montebello in direzione Sud. Nell'incidente, la cui dinamica è ancora in fase di accertamenti da parte della polizia stradale, sono rimaste coinvolte due auto. Inevitabili i problemi al traffico, dal momento che è accaduto in un orario di punto (13.30). Sul posto, dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della stradale e anche le ambulanze del 118 per trasportare i due feriti all'ospedale di Perugia. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'impatto, ora saranno tutti gli accertamenti a fare chiarezza su quanto accaduto.