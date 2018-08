Perugia, grave incidente tra un'auto e un camion: strada chiusa

Grave incidente stradale nella mattinata di giovedì 16 agosto a Perugia a Ponte Rio. Sul posto il 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Un'auto e un camion coinvolti nello schianto. La strada è stata chiusa.

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti il bilancio dell'incidente sarebbe di un morto e di un ferito gravissimo. Per cause ancora in corso di accertamento una Panda vecchio modello e un mezzo pesante sono entrati in collisione. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.

Notizia in aggiornamento