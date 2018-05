Tragico schianto in sella alla bici, sbatte la testa e muore: inutili i soccorsi

Non ce l'ha fatta l'anziano che nel pomeriggio di ieri, in sella alla sua bici, è rimasto vittima di un gravissimo incidente che gli è costato la vita. E' accaduto a Foligno, lungo la strada che da Sterpete conduce a Casevecchie. La dinamica è al vaglio della polizia municipale del posto, che grazie ai rilievi sta cercando di ricostruire quanto accaduto nel tragico pomeriggio di ieri, 24 maggio. Non è chiaro se ad urtare la bici sia stata un'auto che stava sopraggiungendo sulla sua stessa di corsia, fatto sta che l'86enne è caduto rovinosamente a terra, sbattendo la testa. Immediato l'arrivo dei soccorittori, ma le sue condizioni erano già gravissime. E' stato il conducente alla guida dell'auto e sotto choc ad allertare immediatamente il 118. Ora la ricostruzione dell'incidente è al vaglio. La notizia è stata riportata da Il Corriere dell'Umbria.