Tragedia all'alba, tre morti nel frontale tra due auto: identificate le vittime

Un risveglio tragico per l'Umbria, con tre persone decedute lungo la nuova Flaminia, all'altezza di Gualdo Tadino. A perdere la vita nel violento frontale tra una Panda e una Fiat 500 sono stati due umbri: Enrico Rossi di 50 anni di Casacastalda e Daniele Spigarelli. di 44 anni, gualdese, l'ultima vittima ad essere stata identificata. Entrambi stavano viaggiando a bordo della Panda per andare al lavoro. La terza vittima è un uomo di 55 anni della provincia di Cosenza, Paolo Trotta.

La tragedia si è consumata all'alba di questa mattina intorno alle 5.30: a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori per cercare di salvare la vita agli occupanti delle auto, tutti e tre deceduti sul colpo. L'esatta dinamica di cosa sia successo, in un punto della strada dritto e senza condizioni meteo avverse, è ora al vaglio della polizia stradale che sta cercando di ricostruire le cause di questa tragedia.

Intanto è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 3 “Flaminia”, in corrispondenza del km 188.5, a Gualdo Tadino Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale dell’Anas impegnato nella gestione della viabilità. Il traffico è deviato con indicazioni in loco.