Schianto tra due auto lungo la Flaminia: traffico in tilt e code chilometriche

Incidente lungo la Flaminia, quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 maggio, all'altezza dell'uscita Sant'Eraclio. Lo scontro - da quanto si apprende - ha coinvolto due auto, ma la dinamica è ora al vaglio degli agenti della Polstrada del distaccamento folignate, intervenuti sul luogo dell'incidente per tutti i rilievi del caso. Non si registrano feriti, solo pesanti ripercussioni sulla viabilità in direzione Spoleto. Si registra infatti una lunga coda di vetture lungo la Flaminia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.