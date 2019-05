Incidente e cantieri sulla Centrale Umbra: code e traffico in tilt, altra mattinata da incubo

Altra mattinata da incubo per raggiungere Perugia. Incidente all'altezza dei cantieri di Ospedalicchio della Centrale Umbra e traffico il tilt. Il tamponamento tra due auto che si è verificato intorno alle 9 del mattino ha bloccato la circolazione. Code chilometriche e automobilisti inferociti. Problemi anche per i mezzi di soccorso - 118 e vigili del fuoco - nel raggiungere il luogo dell'incidente. La situazione si è parzialmente risolta dopo più di un'ora.

Problemi e traffico in titl anche a Collestrada, sempre in direzione Perugia, per immettersi sul raccordo.