In Breve - Due incidenti a Bevagna e Spoleto: ciclista investito e moto contro muretto

Due sinistri stradali che hanno fatto pensare al peggio ma per fortuna si sono rilevati meno gravi di quanto si pensasse dopo il primo intervento di pronto soccorso del personale del 118 di Foligno e Spoleto. Trauma cranico e qualche ferita agli arti inferiori: è questo il bollettino medico dell'ospedale di Foligno dove è stato trasportato in codice giallo un ciclo-turista che è stato preso in pieno da un'auto che si è di colpo sfrenata dopo essere stata parcheggiata dal proprietario in una zona centrale di Bevagna.

A Spoleto invece un motociclista è finito con tutto il mezzo, in scivolata, contro un muretto. L'impatto è stato devastante ma per fortuna le protezione hanno salvato l'uomo che è stato soccorso dal 118. L'incidente è avvenuto dopo una curva particolarmente pericolosa, lungo i tornanti della strada di Monteluocco. Pochi giorni di prognosi e poi tornerà alla vita di sempre.