Incidente nella notte a Gubbio: auto finisce fuori strada, è grave un 21enne

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa notte, intorno alle 1, in località Villa Castelli a Gubbio. Un giovane di 21 anni è rimasto gravemente ferito dopo che ha perso il controllo dell'auto, per ragioni ancora da accertare, finendo fuori strada. Il personale medico del 118 ha capito immediatamente che le condizioni del giovne erano veramene critiche e per questo ha richiesto il trasferimento immediato all'Ospedale di Perugia, invece che a quello di Gubbio-Gualdo.. Al 21enne è stato accertato, secondo il bollettino medico del nosocomio del capoluogo, traumi rilevanti su gran parte del corpo. Dopo il passaggio al pronto soccorso, i medici hanno trasferito il ferito in Rianimazione. La prognosi è al momento è riservata.