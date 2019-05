Gubbio, incidente stradale in via Campo di Marte: ferite madre e figlia

Incidente stradale nella notte tra il 24 e il 24 maggio a Gubbio. In via Campo di Marte, intorno all'una, un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro un albero. Nell'impatto sono rimaste ferite mamma e figlia, non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco di Gubbio, il 118 per soccorrere le due ferite e i carabinieri, sempre di Gubbio, per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Mamma e figlia sono state portate in ospedale.