"Troppi incidenti: installare un tutor come in autostrada sulla Pian d'Assino": l'ordine del Prefetto

Troppi incidenti, troppi quelli mortali. Una situazione che non può essere più ignorata o affrontata con soluzioni blande anche perchè le proteste salgono di mese in mese. Per questo il Prefetto, Raffaele Cannizzaro, durante la riunione Osservatorio per il Monitoraggio degli Incidenti Stradali ha messo al primo punto lo stato della sicurezza del tratto in variante della S.S. 219 di Gubbio e Pian d’Assino. La prima grande certezza è che il 90 per cento dei sinistri dipendono quasi esclusivamente dall'alta velocità dei mezzi in transito.

L’incontro, al quale hanno preso parte il Sindaco di Gubbio, nonché rappresentanti della provincia di Perugia, delle Forze di Polizia Territoriali e dell’ANAS, si è reso necessario a seguito del verificarsi, negli ultimi anni, lungo detta arteria di numerosi incidenti stradali anche mortali. Nel suo intervento, il Prefetto ha evidenziato la necessità di definire condivise, mirate strategie di contrasto, adottando senza indugio le misure ritenute necessarie.

Al fine di risolvere la problematica, è stato convenuto di installare lungo il tratto stradale interessato (di circa 20 km), entro 6 mesi, a cura di ANAS, Il sistema di controllo della velocità “Vergilius”, assimilabile al sistema “Tutor” in uso sulle autostrade. In attesa dell'installazione verranno immediatamente intensificati i controlli da parte della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale di Gubbio, "onde garantire - ha spiegato Prefetto -un sempre maggiore rispetto delle vigenti norme in materia di

circolazione stradale e di reprimere puntualmente eventuali violazioni".