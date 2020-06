Strada Contessa a Gubbio, furgone si ribalta nella notte: sei persone ferite, le foto

Tanta paura, un mezzo molto danneggiato ma per fortuna nessun passeggero a rischio vita o con postumi gravi. E' questa il bilancio dell'incidente avvenuto questa notte, intorno alle 1,15, lungo la strada statale Contessa nel comune di Gubbio. Il veicolo, un furgone da viaggio, ha perso il contro e si è ribaltato. All'interno c'erano sei persone che sono rimaste solo leggermente ferite e sono state prese in cura dal personale medico del 118, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza sia la strada che il furgoncino. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro.

