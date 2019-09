Gubbio, incidente a Camporeggiano: in tre in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre a Gubbio, nella frazione di Camporeggiano. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono schiantate intorno alle 18.40. Sul posto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. L'ambulanza ha trasportato all'ospedale di Branca una donna, suo figlio e una ragazza.