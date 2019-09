Gubbio, incidente stradale: l'auto si ribalta, donna estratta dalle lamiere

Incidente stradale a Gubbio nella mattinata di giovedì 5 settembre. Intorno alle 11.50, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto condotta da una donna si è ribaltata in località Carpiano.

I vigili del fuoco di Gubbio, intervenuti subito dopo l'incidente con una squadra, hanno estratto la donna dall'auto. Sul posto anche il 118 per soccorrerla. Secondo una prima ricostruzione dei fatti non sarebbe in gravi condizioni.