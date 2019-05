Gubbio, incidente stradale: conducente ricoverato in ospedale

Schianto nella notte a Gubbio. L'incidente stradale si è verificato in via Perugina, intorno a mezzanotte e quaranta della notte tra il 30 e 31 maggio.

Un'auto si è ribaltata dopo aver colpito il palo dell'illuminazione della rotatoria. Sul posto i vigili del fuoco di Gubbio, il 118 e i carabinieri. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Il conducente dell'auto è stato soccorso dai medici dell'ambulanza e trasportato in ospedale. Ora è ricoverato per accertamenti e non sarebbe in pericolo di vita.