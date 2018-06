Tragedia sulla Flaminia, i funerali di Daniele. Indagini, il testimone ha evitato impatto per miracolo

La città di Gualdo oggi si stringe intorno alla famiglia di Daniele Spigarelli, deceduto insieme al compagno di lavoro e di viaggio Enrico Rossi e all'operaio di Cosenza, Paolo Trotta, lungo la Flaminia. Gli amici, i parenti e tanti cittadini si recheranno ai funerali alle 16.30 nellca chiesa di Sant'Antonio nella frazione di Cerqueto. Daniele lascia una moglie e due figli piccoli di 9 e 5 anni. Il sindaco Presciutti ha confermato la sua presenza e a fine messa interverrà per ricordare a tutti i tanti messaggi istituzioniali giunti al Comune dopo la tragedia sulla Nuova Flaminia. Mentre l'ultimo saluto a Enrico Rossi è previsto per domani a Casacastalda.

Sul fronte dell'indagine prende sempre più quota l'ipotesi di un colpo di sonno alla base del drammatico incidente stradale. Il testimone sarebbe per miracolo scampato all'impatto riuscendo ad evitare una delle due vetture coinvolte - per una questione di rispetto delle vittime e delle indagini non diremo su chi sta indagando la stradale - cosa che, pochissimi secondi dopo, non è riuscita al mezzo che sopraggiungeva.