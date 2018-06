Tragedia lungo la Flaminia, le tesi sulle cause dell'incidente: ascoltato testimone

Una tragedia enorme, difficile da sopportare, difficilissima da superare. Daniele ed Enrico hanno perso la vita in quella Panda Rossa andata in fiamme dopo l'impatto con la Fiat 500 di Paolo Trotta, anche lui deceduto per le ferite riportate. Tre vite stroncate in pochi secondi. La nuova Flaminia è una strada con solo due corsie, lunghi rettilinei e poco frequentata. Una sorta di bretella per raggiungere le nuove grandi arterie in direzione Foligno e a Fossato per la Perugia-Ancona. Già in passato si sono verificati incidenti mortali per via di sorpassi azzardati e alta-velocità.

LE INDAGINI - La Polizia Stradale ha raccolto ieri tutti gli elementi possibili per arrivare ad avere una dinamica esatta dell'incidente anche perchè ieri mattina, intorno alle 5, non c'era nebbia, la visibilità era buona - albeggiava - e l'asfalto non presenta buche o avvallamenti tali da far deviare un'auto in corsa. Sia i Carabinieri di Gualdo Tadino che gli Agenti hanno ascoltato un testimone che ha assistito al terribile impatto. Ha spiegato cosa ha visto e la sua percezione della velocità dei mezzi prima del frontale, Il colpo di sonno è una delle ipotesi più forti per gli investigatori sulle cause del sinistro. Probabile anche un malore del conducente. Non sono stati rilevati segni evidenti di frenata sull'asfalto.

I PARTICOLARI - Trova invece conferme, la tesi della prima ora, sul perchè la Panda ha preso fuoco: la bombola del metano è rimasta intatta, ma dopo il frontale è la benzina ad essere finita sul motore caldissimo trasformandosi così in fiamme che hanno invaso in pochi secondi l'abitacolo interno. Daniele Spigarelli è stato travolto dalle fiamme ed è stato possibile estrarlo dalle lamiere solo dopo che i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme. La Fiat 500 invece dopo il frontale si ribaltata più volte prima di rimane a testa in giù sull'asfalto.