Grave incidente stradale nella notte: scontro tra due auto, grave ventenne

Un grave incidente stradale è avvenuto nelle prime ore del giorno di Natale a Gualdo Tadino all'inizio di Viale Don Bosco. Due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro intorno alle 4. I mezzi sono andati praticamente distrutti e oltre ai carabinieri è stato necessario anche l'intervento del personale medico del 118 che ha portato un giovane studente universitario gualdese - M.R. le iniziali - all'Ospedale di Branca ma data la complessità del quadro clinico è stato necessario trasferirlo all'Ospedale di Perugia.

Al giovane sono stati effettuati i controlli anti-alcol e anti-droga. I risultati al momento sono al vaglio dei militari e non sono stati resi noti. Per puro miracolo è rimasto praticamente illeso, ma sotto choc il conducente dell'altro mezzo che si è visto piombare addosso l'altro mezzo, stando ad una prima ricostruzione delle forze dell'ordine. Al momento la prognosi è risarvata per lo studente ventenne che, secondo un bollettino ufficioso, potrebbe essere sottoposto anche ad un intervento chiurirgico per i traumi riportati. Il giovane è rimasto cosciente durante il trasporto e i medicamenti. Non si esclude un colpo di sonno.