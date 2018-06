Frontale drammatico a Gualdo: 3 morti accertati, identificazioni in corso, i nuovi particolari

Uno scenario terribile, drammatico, quello che ha trovato il personale medico dell'Ospedale di Branca giunto com mezzi e medici per soccorrere più persone rimaste coinvolte intorno alle 5,30 della mattina sulla nuova Flaminia a Gualdo Tadino. Un'auto era mezza distrutta e ribaltata in mezza alla strada. L'altra era diventata una palla di fuoco, forse era alimentata a metano o gas. I medici non hanno potuto fare nulla.

Il bollettino parla di 3 persone decedute ritrovate in quel che resta di una Panda e di una 500. A quel punto è scattata la caccia telematica - tramite targhe delle auto - e la ricerca sul posto di elementi utili per riscotruire l'identità delle vittime. A Perugiatoday.it, che si trova sul posto, ha raccolto al momento alcune indiscrezioni dalle forze dell'ordine: l'impatto è stato frontale ad una velocità molto elevata. C'è grande difficoltà nell'identificazione di una persona purtroppo carbonizzata.

Le altre sarebbero state individuate ma né iniziali né nomi verranno dati perchè non sono stati ancora avvertiti i familiari. Purtroppo tra i deceduti ci sarebbe un residente a Gualdo Tadino, il comune dove è avvenuto sulla nuova Flaminia il terribile impatto, si parla di un uomo originario del sud e gli altri forse residenti nella provincia di Perugia. Sul posto si trovano al momento l'Aci - per il recupero dei mezzi, Carabinieri e Polizia stradale, quest'ultimi sono incaricati a ricostruire la dinamica del frontale.