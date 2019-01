Gualdo, i nuovi laser della Municipale non perdonano: pioggia di multe per auto scoperte senza revisione e assicurazioni

Le nuove strumentazioni in dotazioni alla Polizia Municipale di Gualdo Tadino hanno fatto lievitare le multe nel 2018 a danno di automobilisti non rispettosi del codice della strada. Con il tele laser e autovelox i verbali nel 2018 sono saliti a quota 126 più 75 rispetto al 2017; tramite l'apparecchio Targa 193 invece sono state scoperte 80 auto senza revisione e 31 senza copertura assicurativa con tre mezzi sequestrati. Un numero elevato che dimostra anche le difficoltà di molte famiglie a reperire risorse per mantenere l'auto. , dopo la grande crisi economica locale e globale. Tre le violazioni principali: alta velocità, divieto di sosta e boom di guida con tanto di cellulare attaccato all'orecchio (47, più 5 rispetto al 2017). Sul versante degli incidenti: sinistri stradali rilevati 41 di cui 19 con feriti (totale persone ferite 32 ); rispetto all’anno 2017 si contano 9 incidenti in meno, 8 feriti in meno ed 1 decesso.