Maltempo, auto finisce nel torrente che costeggia la strada a Madonna del Gambero a Gualdo Tadino

E' dovuta intervenire l'auto-gru dei Vigili del Fuoco per recuperare l'auto finita nel torrente che costeggia la strada nella zona della Madonna del Gambero di Gualdo Tadino dove ieri sera, complice il buio e le nevicate, un'auto è finita dentro il corso d'acqua. Un volo di un metro e mezzo, rispetto alla strada, e poi di fianco il mezzo si è adagiato sul letto del torrente che non supera i 50 cenimetri di acqua. Sulle dinamiche dell'incidente hanno indagato anche i Carabinieri. Mentre il 118 ha portato al "caldo" del Pronto Soccorso di branca le persone rimaste ferite ma in maniera non grave.

