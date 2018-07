Gualdo - Si ribalta con l'auto in montagna, per miracolo non finisce in un dirupo: salvo gualdese

Poteva finire nel dirupo, sbattere contro alberi e arbusti, in una discesa molto probabilmente senza ritorno. Ma per fortuna per un gualdese - le cui generalità non sono state fornite - la carambola in solitaria avvenuta, ieri sera intorno alle 21, lungo la strada per Valsaorda - in montagna a mille metri - è andata di lusso. Qualche ferita, tanta paura e una corsa in ambulanza all'Ospedale di Branca. Nessun pericolo reale per la sua salute. Il gualdese ha perso il controllo del mezzo: dopo essere salito sul ciglio della strada si è ribaltato su un lato, al centro della carreggiata. Per fortuna in quel momento non sopraggiungevano altri mezzi e che l'auto non è sbandata sul lato opposto della strada dove vi è una ripida scarpata in mezzo alla pineta.

I soccorsi allertati da un automobilista di passaggio sono giunti rapidamente sul posto, i vigili del fuoco di Gaifana hanno estratto il ferito. Le cause del sinistro sono al vaglio dei Carabinieri. La strada è stata riaperta dopo circa due ore, tempo necessario per i rilievi del caso e la rimozione della vettura incidentata. Purtroppo quel tratto di strada, nel corso degli anni, è stato protagonisti di altri incidenti simili ma senza gravi conseguenze.