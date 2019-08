Gualdo Tadino, incidente stradale all'altezza delle scuole elementari

Un uomo è rimasto ferito durante un scontro stradale avvenuto quasta mattina a Gualdo Tadino, all'altezza delle scuole elementali Capoluogo, a poche decine di metri dall'ingresso al centro storico.

Il personale medico del 118 ha preso in cura il centauro . Non sono gravi le sue condizioni. L'impatto, ancora per cause da accertate, è avvenuto tra una piccola utilitaria e una moto secondo quanto riportato da alcuni testimoni.

Sul posto i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le cause del sinistro.