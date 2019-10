Scontri a catena nella Galleria di Prepo: auto distrutte, feriti e il bollettino medico

Praticamente illesi. Prognosi minime, codice verde e piccole ferite: è questo il bollettino medico diramato dall'ufficio stampa dell'Ospedale di Perugia a riguardo di due persone rimaste coinvolte in una serie di incidenti avvenuti questa mattina all'interno della galleria di Prepo sul raccordo Perugia-Bettolle. I sinistri sono avvenuti poco prima delle 4: il primo ha riguardato un'auto che ha perso il controllo, poco dopo invece sono stati tre i veicoli che si sono scontrati in una pericolosa carambola. I mezzi sono andati distrutti o con molti danni ma per fortuna gli occupanti, come ribadito dal Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia, le conseguenze sono state minime. Sul posto oltre i vigili del fuoco, anche il personale medico e paramedico del 118 e gli agenti della Polizia per i rilievi.

