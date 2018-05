Bellocchio, frontale tra due auto: tre giovani finiscono in ospedale

Accertamenti in corso per stabilire la dinamica del frontale tra due auto che si è verificato poco dopo la mezzanotte di sabato 12 maggio. L'incidente è accaduto in zona Bellocchio ed ha coinvolto tre giovani, tutti finiti al pronto soccorso del nosocomio perugino per le cure del caso. Due auto, che viaggiavano in direzione opposta, sono andate a sbattere: ad avere la peggio è stato un 37enne ternano, estratto dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Da quanto si apprende ha riportato una frattura al bacino. Le altre due giovani di 24 e 26 anni che viaggiavano a bordo dell'altro veicolo, hanno riportato fratture al polso e a una gamba. Sul posto, per rilevare il sinistro, sono intervenuti gli agenti di polizia municipale. Accertamenti in corso anche sull'eventuale assunzione di alcol.