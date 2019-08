Incidente stradale a Foligno, auto si ribalta: donna incinta in ospedale

E' ricoverata nel reparto di Ginecologia dell'ospedale di Foligno la donna incinta rimasta coinvolta in un incidente stradale nel pomeriggio di martedì 6 agosto a Foligno, in viale Firenze. Tre i feriti in totale nello schianto tra due auto, con una delle due che si è anche ribaltata.

La donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale, ma le sue condizioni sono migliorate con il passare delle ore. Ora è ricoverata per accertamenti. Nell'incidente sono rimasti feriti l'uomo che viaggiava con lei e la donna alla guida della seconda auto.

Sul posto, oltre, al 118, anche la polizia municipale e i carabinieri di Foligno. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.