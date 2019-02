Scontro frontale tra Foligno e Bevagna: muore 20enne, gravissimo un altro giovane

Non c'è stato nulla da fare per il 20enne Matteo B. dopo il terribile impatto di cui stato protagonista nelle prime di ore domenica scorsa. Le ferite riportate erano troppo gravi e la morte è praticamente stata sul colpo. Il frontale è avvenuto, ancora in pieno buio, lungo la strada che collega Foligno e Bevagna. Il 20enne era alla guida di una Mini Cooper mentre, l'altro conducente rimasto gravemente ferito andava su una Peugeot; quest'ultimo ha 24 anni ed è stato trasferito al reparto di Rianimazione di Foligno. Attualmente la prognosi non è stata sciolta, le sue condizioni erano e restano critiche. Non sono rimaste coinvolte altre persone. Sulle cause del frontale sta indagando la Polizia Stradale. Il 20enne, intorno alle 4 del mattina, stava tornando a casa quanto ha affrontato quel ponticello.

