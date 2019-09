Ancora sangue sulle nostre strade, scontro tra un'auto e uno scooter: muore 44enne

Un incidente mortale è avvenuto nella prima serata di oggi a Foligno, in via Firenze, intorno alle 21. La vittima - l'identità non è stata ancora fornita dalle forze dell'ordine - è deceduta sul colpo, inutili i soccorsi del personale medico del 118 che ha provato a rianimarla. Lo scontro è avvenuto tra una vettura e uno scooter. L'uomo deceduto, secondo alcune informazione raccolte da Perugiatoday.it, aveva 44 anni. Polizia e Carabinieri si trovano sul posto per effettuare i rilievi. La strada è rimasta chiusa per alcune ore e il traffico deviato verso altre direzioni cittadine.