Foligno, auto a folle velocità provoca la caduta dalla bici una bimba: si indaga sul pirata della strada

Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine dopo un incidente avvenuto nella giornata di oggi in una frazione di Foligno. In un piccolo centro abitato, in località Borroni, intorno alle 16.45 un'auto, andava abbondantemente oltre il limite di velocità consentito, non si è accorta della presenza ai bordi della strada di una bimba che era in bici. Il mezzo ha provocato la caduta della piccola. Secondo quanto denunciato il conducente non si è fermato per prestare soccorso. La piccola è stata medicata dal personale medico del 118: non sarebbe grave per fortuna. Intanto sui social si cercano testimoni dell'accaduto che possono fornire ulteriori particolari sulla targa e sul mezzo. "Chiunque abbia visto qualcosa può avvertire le autorità". C'è chi chiede di mettere dei dissuasori lungo la strada della località folignate dove l'alta velocità non sarebbe un caso isolato.