LA FOTO NOTIZIA Sbaglia marcia e si trova in bilico tra due piani

A volte capita anche questo. Ha sbagliato la marcia ed è finito con parte del mezzo sulla rampa sottostante. A quel punto, l'automobilista - dopo essere sceso a fatica data la posizione - è stato costretto a chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco per recuperare il mezzo e mettere fine ad una brutta domenica. Il fatto è avvenuto a Foligno in via Monte Acuto.