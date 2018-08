Tragedia in Puglia, muoiono due ragazze dopo scontro: coinvolti due camper guidati da perugini

Due famiglie perugine sono rimaste coinvolte, questo pomeriggio, in un drammatico incidente stradale, sulla statale 693 in provincia di Foggia in prossimità dello svincolo per il Santuario di San Nazario. Coinvolti nel violento sinistro un suv e due camper: sul primo' cerano a bordo 5 persone, sugli altri due mezzi invece due famiglie di Perugia in vacanza in Puglia.

Secondo le prime ricostruzioni il Suv, una Toyota Rav 4, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo andando a impattare sulla gomma posteriore di un camper che proseguiva in senso opposto. Nell’impatto entrambi i mezzi sono andati in testacoda finendo fuori strada. Nei guai anche il conducente del secondo camper che nel tentativo di evitare l’impatto, si è scontrato contro un muretto andando a fuoco. La famiglia perugina è stata salvata dall’intervento di un automobilista che, sopraggiunto poco dopo il sinistro, è sceso dalla propria vettura per soccorrere i passeggeri e aiutarli a uscire dal camper.

Per due passeggeri del Suv, purtroppo, due ragazze di 22 e 24 anni, lo schianto è stato fatale. Un terzo passeggero - sempre presente sul Suv - verserebbe in gravissime condizioni. Feriti, lievemente, i componenti dei due camper (le due famiglie di Perugia), e gli altri due del Rav. Sul caso indagano i carabinieri, presenti sul posto insieme ai medici del 118, alla polizia, Guardia di Finanza e polizia Locale di San Nicandro, oltre ai vigili del Fuoco.