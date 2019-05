Incidente stradale lungo la Flaminia, quattro feriti trasportati in ospedale

Incidente stradale lungo la Flaminia nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 maggio. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate all'altezza di Villa Scirca, frazione di Spello.

Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Quattro i feriti soccorsi e trasportati da due ambulanze in ospedale. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.