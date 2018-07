Schianto tra un'auto e un furgone, due feriti: corsia chiusa al traffico

Schianto lungo la Flaminia all'altezza di Sant'Eraclio, quello accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 luglio, in direzione Foligno. Il bilancio dell'incidente - che ha coinvolto un'auto e un furgone - è di due feriti. Al momento non si conoscono le loro condizioni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale, i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Assisi. La corsia è momentaneamente chiusa per permettere tutti i rilievi del caso e la successiva rimozione dei mezzi incidentati. Il traffico risulta rallentato.